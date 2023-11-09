Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle otomobile çarpıp, başı camdan içeri giren 25 yaşındaki Muhammed G., yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi
Mardin'de kaza, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Muhammed G., kullandığı bisikletle, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobile arkadan çarptı.
ARKA CAMDAN İÇERİ GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed G., otomobilin arka camına çarptı. Başı camdan içeri giren Muhammed G. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muhammed G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.