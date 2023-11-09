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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de akılalmaz kaza: Otomobilin arka camından girdi! - Son dakika haberler

        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle otomobile çarpıp, başı camdan içeri giren 25 yaşındaki Muhammed G., yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:04
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        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
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        Mardin'de kaza, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Muhammed G., kullandığı bisikletle, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobile arkadan çarptı.

        ARKA CAMDAN İÇERİ GİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed G., otomobilin arka camına çarptı. Başı camdan içeri giren Muhammed G. yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

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        İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muhammed G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #mardin
        #Son dakika haberler
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