AA

Emtia piyasalarında geçen hafta metallere talepte artış görülürken, pamuk fiyatları da zirve tazeledi.

Emtia piyasalarında geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyir izlendi. Beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte dolara olan talebin azalması emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Metal fiyatlarında, arza yönelik sıkıntılarla birlikte kayda değer yükselişler görüldü.

Analistler, Kovid-9 önlemlerinin dünya genelinde gevşetilmesiyle birlikte emtiaya olan talebin genel anlamda arttığını ancak tedarikte görülen sıkıntılarla fiyatlarda yükselişler görüldüğünü belirtti.

Geçen hafta, gümüş yüzde 0,6, bakır yüzde 1,7, paladyum yüzde 8,2, kurşun yüzde 2,7, platin yüzde 5,5, alüminyum yüzde 2,4, nikel yüzde 2,6, çinko yüzde 3,8 değer kazandı. Altın ise yüzde 0,2 değer kaybetti.

Analistler, ABD'deki tarım dışı istihdam verisi sonrası altının ons fiyatında oynaklığın arttığına dikkati çekti.

Enerji kalemlerinde ise Brent petrol yükselişini sürdürürken, doğalgazdaki ralli hız kesti. Brent petrol yüzde 4,1 değer kazanırken, doğalgaz yüzde 1 değer kaybetti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa beklentilerinin aksine kasım ayında üretimdeki artışı günlük 400 bin varilde bırakması sonrası Brent petrolün varil fiyatı üst üste yedinci haftayı da değer kazancıyla kapattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 2021'deki seviyeleri geçeceğini belirtmesinin ardından doğal gaz fiyatlarında düşüşler yaşandı.

TARIM EMTİALARI DÜŞTÜ

Geçen hafta tarım emtiasında ise negatif bir seyir izlendi. Buğday fiyatları yüzde 2,8, kahve yüzde 1,3, mısır yüzde 2,1, şeker yüzde 1,1 değer kaybetti.

Pamuk ise diğer tarım emtiası ile pozitif ayrıştı. Haftalık yüzde 5,6 yükseliş kaydeden pamuk fiyatı 1,1648 dolarla Temmuz 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi görerek zirve tazeledi.

Üretim tahminlerindeki yükselişler, ekonomiye yönelik endişeler, tarım emtiasını olumsuz etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuğun bu haftayı da yükselişle tamamladığını belirtti. Pamuk fiyatlarının son on yılın en yüksek seviyelerinde bulunduğunu ifade eden Ergezen, "Hindistan'da pamuk kurdu salgını var. Bu nedenle rekoltenin düşeceği endişeleri etkili oluyor." dedi.

Buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre artış göstermesinin vadeli işlemlerde de satışların artmasına yol açtığını aktaran Ergezen, bununla beraber ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA), buğday stoklarının son on dört yılın en düşük seviyelerine gerilediğini açıkladığına dikkati çekti.

Ergezen, bu hafta ABD'nin buğday ihracat verilerinde kaydedilen artışın piyasanın dengelenmesine yol açabileceğini belirtirken, bununla birlikte üretim tahminlerindeki artışa dair baskısının devam etmesinin genel beklenti içerisinde yer aldığını söyledi.

Mısır fiyatlarına değinen Ergezen, bu üründe üretim tahminlerinin yüksek olduğunu ve yeni açıklanacak veriler öncesinde satışların izlendiğini dile getirdi.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ KAHVE FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Zafer Ergezen, kahvenin haftayı düşüşle tamamladığını belirterek, dolar endeksinin güçlenmesinin kahve fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bununla beraber arz endişelerinin etkili olmaya devam ettiğini bildiren Ergezen, dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'da yağışların yetersiz olmasının arz endişelerinin artmasına yol açtığını aktardı.

Ergezen, küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle yüklemelerde de gecikme yaşandığını vurgulayarak, "Aynı zamanda bu sene Brezilya’da son 20 yılın en kötü donu görüldü. Bu nedenle üretim endişelerinde de artış var." ifadelerini kullandı.