Son dakika... YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen 'Yüksek Disiplin Kurulu' toplantısında verilen disiplin cezası nedeniyle kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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