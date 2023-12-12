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        Haberler Sağlık Pandemi döneminde kilo aldığını zannetti! Karnından 7 kilo 390 gram kitle çıkarıldı

        Pandemi döneminde kilo aldığını zannetti! Karnından 7 kilo 390 gram kitle çıkarıldı

        Pandemi döneminde kilo aldığını zannederek doktora giden 44 yaşındaki Gülfer Kurt'un batın bölgesinden 7 kilo 390 gramlık kitle çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:00
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        Kilo aldığını sandı! İkiz bebeklere eşdeğer kitle çıktı
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        Eskişehir’de yaşayan 44 yaşındaki Gülfer Kurt, pandemi döneminde aldığı kiloları veremediği gerekçesiyle doktora gitti. Yapılan muayenelerin ardından Gülfer Kurt, adeta hayatının şokunu yaşadı. Gittiği bir dahiliye doktoru tarafından Gülfer Kurt’un batın bölgesinde büyük bir kitle tespit edildi. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kurt, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde yapılan testlerin ardından 8 Aralık Cuma günü ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu Gülfer Kurt’un batın bölgesinden, 7 kilo 390 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Boyu 35 santimetre, çevresi ise yaklaşık 85 santimetre gelen kitle, operasyonu gerçekleştiren doktorlar dahil bütün herkesi şok etti.

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        Ameliyatın ardından gözlem altına alınan Kurt, 2 gün gibi kısa bir sürede ayağa kalkabilir hale geldi. Kilo vermeye çalışırken vücudunda 7 kilo 390 gramlık kitle olduğunu öğrenen ve geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Gülfer Kurt, “yatmamda ve kalkmamda her türlü sıkıntı oluyordu, şuan nefes aldığımı hissediyorum” dedi.”

        ULTRASON SONUCU ORTAYA ÇIKTI

        Pandemi dönemindeki aldığı kiloları vermeye çalışırken batın bölgesinde büyük bir kitle ile karşılaştığını belirten Gülfer Kurt, ameliyattan önce büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

        Yatarken, dönerken, hareket ederken büyük sıkıntılar yaşayan ve kendisini hamile gibi hissettiğini belirten Kurt, “Kilo problemim vardı, kilo vermek istiyordum ve dâhiliyeye gittim. Orada ultrason sonucunda vücudumda büyük bir kitle olduğu söylendi. Doktorumuz Zafer beyi buldum. Buraya geldim ve işte sonuç bu. Geçen seneden beri şikâyetim vardı. Gittim, bana spazmı çözücü ilaçlar verildi. Ondan sonra başka doktora ve ürolojiye gittim. Böbrek taşından şüphelendim. Benim sıkıntım sağ taraftaydı. Gittik, orada da bir sonuç elde edemedik. Bir şey yok dediler. Röntgene bakıldı, sonra dâhiliye doktoruna gittim. Orada ultrasonla bakıldı ve kitle olduğu belirlendi. Doktoruma güvendim, ameliyatımı oldum ve gayet rahatım, şuan nefes aldığımı hissediyorum. Hayatınızı etkiliyor tabii ki. Normal yaşantınızı, yatmanızı, nefes almanızı, her şeyinizi etkiliyor. Hareket kısıtlaması ve iştah kaybı oluyor. Şu an çok rahatım. Geçen sene kilo aldım diye gittim. Doktora ‘Sağ tarafımda bir şikâyetim var. Kendimi hamile gibi hissediyorum’ dedim. Ondan sonra spazm çözücü ilaçlar verildi. Rahatsız ediyordu. Dönemiyordum, yatmamda ve kalkmamda her türlü sıkıntı oluyordu” dedi.

        “UZUN ZAMANDIR BU KADAR BÜYÜK BİR KİTLE ÇIKARMAMIŞTIK"

        Başka bir hastaneden kendilerine sevk edilen Gülfer Kurt’un yapılan testlerinde bu büyüklükte bir kitlenin varlığını fark ettiklerini belirten kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik, uzun zamandır bu boyutta bir kitle çıkartmadıklarını belirtti.

        Kitlenin tespitinin de kendilerini şaşırttığını belirten Tiftik, şu ifadeleri kullandı: “Hastamız bize dış merkezden gönderilen bir hastaydı. Büyük batında bir kitleyle geldi. Biz bunun gerekli incelemelerini yaptık. Bunun iyi huylu bir overkist olduğu konusunda hemfikirdik. Testleri tamamlandıktan sonra ameliyat planımızı yaptık. Tabii bu hastamızın ilginç olan tarafı, biz de uzun zamandır bu kadar büyük bir kitle çıkarmamıştık. Genç bir hastamızdı, göbek altı-üstü dediğimiz yerden büyükçe bir kesiyle çıkarmak durumunda kaldık. Yaklaşık 7 kilo 390 gram ağırlığında, 35 santim boyunda ve çevresi 85 santimetre civarındaydı. Büyükçe bir kitleyi çıkarttık. Tabii ki çıktıktan sonraki 24 saat takiplerimizde hastamız çok iyi sonuç verdi. Çabucak toparladı ve 2 gün içinde de ayağa kaldırıp mobilize hale getirdik. Bunları iyi huylu overkitleleri olarak düşünüyoruz. Zaten kötü huylu bir kitlenin buralara kadar büyümesini pek beklemiyoruz. İlginç tarafı şu, genç bir hasta olması. Zayıflamaya çabalarken birkaç doktora gitmesi ve dahiliye uzmanı tarafından tesadüfen tespit edilmesi. Hemen arkasından zaten hızlı bir şekilde bize geldi.”

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