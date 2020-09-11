DHA

Koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de değişikliklere neden oldu. Salgın döneminde uzun süre evlerde kalan vatandaşların ev alırken talepleri değişti.

Bankaların destek paketleri ile düşen kredi faizleri de, gayrimenkul sektöründe hareketlenmelere neden oldu.

Pandemi döneminde vatandaşın bahçeli, balkonlu, doğa ile iç içe evler aramaya başladığına dikkat çeken DAP Yapı Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, "Önceden evler yaşam alanı olmaktan ziyade, dinlendiğimiz ailecek bir araya geldiğimiz yerler haline gelmişlerdi. Fakat pandemi döneminde evlerimizdeki eksiklikleri fark ettik. Balkonlar küçük gelmeye başladı. Temiz hava almak için bahçemizin olmadığını anladık. Bu süreçte insanlar internet üzerinden hemen bahçeli, balkonlu doğa ile iç içe olan evler aramaya başladı” dedi.

'SAĞLIK KURULU'NUN GÖRÜŞÜ ALINDI'

Pandemi sonrası ise gayrimenkulde yeni kriterlerin ortaya çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, “1999 depremi gayrimenkul geliştiricileri için bir milat oldu. Bütün geliştirilen gayrimenkuller deprem kriterlerine göre yapıldı. Pandemi sonrası ise yeni kriterler ortaya çıktı. Bizlerde hemen bir sağlık kurulu oluşturduk. Sağlık kurulu ve 58 bin kişinin görüşünü alarak da 5 kriterde sağlıklı yapını nasıl olacağını belirledik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sağlıklı evlerin 5 kriterini ise şu şekilde sıraladı:

1- Evlerin asansörü bulunacak, ama vatandaşın arzu ettiğini takdirde yürüyerek çıkılabilir yükseklikte olacak.

2- Evler mümkünse bahçeli, değilse teraslı olmalı veya bir oda büyüklüğünde balkonu olmalı.

3- Evler ormana yakın ve orman içinde olmalı.

4- Evlerin doğal havayı içine alabileceği şekilde inşa edilmesi gerekli.

5- Evler 2019 deprem yönetmeliğine göre planlanmalı.

'BAHÇELİ EVLERE TALEPLER YÜZDE 233 ARTTI'

Çavuşoğlu, sağlıklı evlerin hem keyif ile yaşanacak, hem de kazanç elde edilebilecek bir yatırım aracı olduğunu kaydetti.

200 bin metrekare üzerinde sağlıklı ev projesi geliştirdiklerini bildiren Çavuşoğlu, "Şu an içerisinde bulunduğumuz alan ise 80 bin metrekarelik yaşam vadisi olarak adlandırdığımız bir yer, bu yerde yaklaşık 6 bin metrekare büyüklüğünde açık ve kapalı alana sahip bir satış ofisi tasarladık. Pandemi döneminde birçok araştırma bunu gösterdi ki bahçeli evlere talepler yüzde 233 arttı. Bu da İnsanların şehir merkezlerinde bulunan aynı zamanda doğa ile iç içe olan evlere yöneldiği gösteriyor. Aynı zamanda vatandaşların tercih ettiği bu evlerin prim potansiyeli iki üç kat daha fazla” dedi.

'GEÇEN AY 220 BİN VE ÜZERİNDE KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ'

DAP Yapı Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, Gayrimenkul sektörünün 430 alt sektörü de hareketlendirdiğini belirtti.

Gayrimenkul sektörüne yatırımların devam ettiği sürece isithdamın artacağı vurgusunu yapan Çavuşoğlu, "Şu an Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarını ve en uzun vadelerini kullanma fırsatımız var. Bizlerde tüketicinin bu rakamlar ne kadar hızlı tepki gösterdiğini gördük. Geçen ay 220 bin ve üzerinde konut satışı gerçekleşti. Bu da bizlere tüketicinin düşük faiz ve uzun vadeye olan ihtiyacını gösterdi. Bu konuda kamu bankalarının çok ciddi destekleri var. Bu fırsatı tüketicilerin kullanmalarını öneririm" ifadelerini kullandı.