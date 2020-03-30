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Pandemi nedir? Pandemi asıl ilan edilir? Pandemi hastaneleri hangileridir?

Pandemi tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüs tipine Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen addır. Koronavirüs olarak bilinen bu virüs Çin'de başladı ve tüm dünyaya yayılıyor. Pandemi nedir? Pandemi asıl ilan edilir? Pandemi hastaneleri hangileridir? Sorularının yanıtını ayrıntıları şekilde aktaracağız...

pandemi nedir

Bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını ile gündeme gelen pandemi konusu herkesin gündemine girdi ve merak konusu oldu. Peki Pandemi nedir? Pandemi nasıl ilan edilir? Pandemi hastaneleri hangileridir? Konu ile ilgili merak edilen detayları araştırdık.

Pandemi Nedir?

Üç aydır bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün yayılma hızına ve insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkisine dikkat edildiğinde ülkede genel çapta koruyucu önlemlerin artırılmasını sağlamak amacı ile pandemi ilan edildi. Peki pandemi nedir?

Pandemi; dünyada birden fazla ülkede ya da bir kıtada, çok geniş bir alanda hızlıca yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.

Salgın hastalık enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak; enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayısını ve pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmak gayet mümkündür.

Pandemi Nasıl İlan Edilir?

Pandemi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilir. Ortaya yeni çıkan ve henüz tanınmayan virüsün insandan insana kolay bir şekilde ve hızlıca yayılıyor olması en önemli kriterlerdir.

Pandemi ilan edilirken özellikle pandeminin toplum üzerindeki etkisi virüsün bulaştırıcılığına, hastalık oluşturma kalitesine ve yeteneğine yani virülansına, toplumdaki bireylerin bağışıklık durumuna, kişiler arası temas ve toplumlar arası ulaşım özelliklerine, risk faktörlerinin varlığına, sunulan sağlık hizmetlerine ve iklim şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Pandemi Hastaneleri Hangileridir?

Bir hastanenin pandemi hastanesi olabilmesi için gereken şartlar bulunmaktadır bunlar enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve yeterli sayıda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan bütün hastaneler, ülkemizde Pandemi Hastaneleri listesine dahil edildi. Dolayısı ile her şehirde bu kriterleri barındıran özel ya da devlet fark etmeksizin en az bir tane Pandemi Hastanesi mevcut. Aşağıda bazı Pandemi hastaneleri listesini sizler için derledik.

  • Adana Şehir Hastanesi
  • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Ankara Şehir Hastanesi
  • Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Bursa Şehir Hastanesi
  • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi
  • Çanakkale-Çan Devlet Hastanesi
  • Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
  • Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Eskişehir Şehir Hastanesi
  • Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Isparta Şehir Hastanesi
  • Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Kayseri Şehir Hastanesi İzmir
  • Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Yozgat Şehir Hastanesi

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