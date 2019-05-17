Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın transferiyle ilgili flaş gelişme... Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Goran Pandev, İtalyan devi Inter'in Eljif Elmas'ın peşinde olduğunu açıkladı.

Inter'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Goran Pandev, vatandaşı Eljif Elmas'ın kulüp tarafından kendisine sorulduğunu söyledi. Pandev, "Inter yöneticisi Marotta, bana Eljif Elmas'ı sordu. İki tarafla temasa geçtim ve görüşmelerine aracı oldum. Eljif'i Inter formasıyla görmek isterim" diye konuştu.

Şu sıralar Genoa forması giyen Pandev, Eljif'in olası transferini de değerlendirdi. Makedon futbolcu, "Inter, Eljif için iyi bir seçenek. Özellikle de yeni teknik direktör olacak Antonio Conte'nin 3-5-2 dizilişi, Eljif için en iyi sistem. Ama Eljif Elmas'ın peşinde büyük kulüplerin olduğu bilgisini duydum. Ben üzerime düşeni yaptım, şimdi Inter'in teklifini kabul edip etmemek aileye kalmış" diye konuştu.