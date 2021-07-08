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Papa’dan Haiti’ye taziye mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Roma’da bağırsak ameliyatı olan ve iyileşen Papa Fransuva, Vatikan Dışişleri Bakanı tarafından imzalanan bir telgrafa göre, "krizleri ve çatışmaları çözmenin bir yolu olarak her türlü şiddeti" kınadığını belirtti.

Mesajda, Papa’nın Haiti halkına ve çarşamba günü evlerine düzenlenen saldırıda öldürülen başkanın ağır yaralanan eşi Martine Moise için de dua ettiği de aktarıldı.

Yetkililer, suikast kapsamında polisin dört şüpheliyi öldürdüğünü, iki kişiyi gözaltına aldığını ve rehin tutulan üç memurun da serbest bırakıldığını söylemişti.

Ülkede acil durum ilan edildi ve ülkede geçici başkanlık görevini Başbakan Claude Joseph üstlendi.