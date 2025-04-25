Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar: Çok sayıda liderin katılması bekleniyor

Vatikan, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze töreni için bugün son hazırlıklarını yapacak.

Yarın (26 Nisan Cumartesi) gerçekleşecek cenaze törenine aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu 50 devlet başkanının ve çok sayıda üst düzey ismin katılması bekleniyor.

İtalyan yetkililer ve Vatikan yetkililer, cenaze töreni öncesinde sıkı güvenlik önlemleri aldı, çatılarda keskin nişancılar ve uçaklar hazır bekletiliyor.

Bugün binlerce kişinin Papa'nın naaşını son kez görmek için Aziz Petrus Bazilikasını ziyaret edeceği tahmin ediliyor. On binlerce kişi, üst düzey kardinallerin de katılacağı bir törenle bu akşam yerel saatle 20:00'de Papa'nın ziyarete açık tabutu kapatılacak. Yeni papa seçilene kadar Kardinal Kevin Farrell, "Tabutun Mühürlenmesi Ayini"ne başkanlık edecek.

Papa, yarın Roma'da bulunan Santa Maria Maggiore Bazilikasına gömülecek. Bugün ve yarın Papa Francis için Roma'ya yüz bini aşkın kişinin geleceği tahmin ediliyor. Yarın gerçekleşecek törenin ardından insanlar Papa'nın mezarını Pazar sabahından itibaren ziyaret edebilecek.