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        Haberler Dünya Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar: Çok sayıda liderin katılması bekleniyor | Dış Haberler

        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar: Çok sayıda liderin katılması bekleniyor

        12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan ve 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze töreni için son hazırlıklara geçildi. Yarın düzenlenecek törene çok sayıda devlet başkanının katılması beklenirken, bugün ve yarın binlerce kişinin Papa için Roma'yı geleceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 08:52 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:52
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        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
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        Vatikan, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze töreni için bugün son hazırlıklarını yapacak.

        Yarın (26 Nisan Cumartesi) gerçekleşecek cenaze törenine aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu 50 devlet başkanının ve çok sayıda üst düzey ismin katılması bekleniyor.

        İtalyan yetkililer ve Vatikan yetkililer, cenaze töreni öncesinde sıkı güvenlik önlemleri aldı, çatılarda keskin nişancılar ve uçaklar hazır bekletiliyor.

        Bugün binlerce kişinin Papa'nın naaşını son kez görmek için Aziz Petrus Bazilikasını ziyaret edeceği tahmin ediliyor. On binlerce kişi, üst düzey kardinallerin de katılacağı bir törenle bu akşam yerel saatle 20:00'de Papa'nın ziyarete açık tabutu kapatılacak. Yeni papa seçilene kadar Kardinal Kevin Farrell, "Tabutun Mühürlenmesi Ayini"ne başkanlık edecek.

        Papa, yarın Roma'da bulunan Santa Maria Maggiore Bazilikasına gömülecek. Bugün ve yarın Papa Francis için Roma'ya yüz bini aşkın kişinin geleceği tahmin ediliyor. Yarın gerçekleşecek törenin ardından insanlar Papa'nın mezarını Pazar sabahından itibaren ziyaret edebilecek.

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        İLK LATİN AMERİKALI PAPA İDİ

        Katolik kilisesinin ilk Latin Amerikalı papası, şiddetli zatürre nedeniyle 38 gün hastanede kaldıktan bir aydan kısa bir süre sonra, Pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybetti.

        12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan Arjantinli Papa Francis, son kez Pazar günü Paskalya ayini sırasında halkı selamlamıştı. Son konuşmasında dünyaya barış mesajı vermişti.

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        PAPA BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

        Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

        Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

        Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

        Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

        Vatikan, dün akşam Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirmişti.

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