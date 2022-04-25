Papatya Çayı Nedir, Ne İşe Yarar ve Zayıflatır Mı? - Papatya Çayının Faydaları ve Zararları

Papatya çayının faydaları 0:00 / 0:00

Doğada yer alan bitkilerden elde edilen çaylar çoğu zaman pek çok sağlık problemine şifa olur. Bu bitki çaylarından biri de papatyadır. Bahar aylarında toplanıp kurutulduktan sonra yıl boyunca tüketilebilen papatya çayı kadınlar tarafından da regl ağrılarını hafifletmesi nedeni ile sık sık tüketiliyor.

Kafein içermeyen özelliği ile uykusuzluk problemine de yol açmayan papatya çayı kas ağrılarından sindirim sistemine kadar birçok hastalığa da iyi geliyor. Özellikle papatya çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından dile getirildiği için kişiler bu bitki çayı hakkında daha sık araştırma yapma ihtiyacı duyuyor. İşte papatya çayı neye iyi gelir? sorusunun cevapları.

Papatya Çayı Faydaları

Papatya çayının içerisinde apigenin maddesi bulunur. Bu madde kanserle mücadelede etkin bir maddedir.

Papatya çayı diyabet hastalarına önerilir. Kan şekerini düzenler.

Troid bezi kanserinin oluşumunu önler.

Tansiyonu düzenler.

Doğal antibiyotik olarak kabul edilir.

Mikrop ve bakterileri ortadan kaldırır.

Uykusuzluğa iyi gelir. Daha kaliteli bir uyku sağlar.

Kusma ve bulantı gibi durumlarda iyi gelir.

Gaz sancıları çekenler tarafından kullanılabilir.

İshali önler.

Ateş düşürmede etkilidir.

Kemik erimesine iyi gelir.

Depresyon üzerinde olumlu etkileri vardır. Sakinleştirmeye yardımcı olur.

Kadınların regl dönemlerinde meydana gelen yoğun kramp ve ağrıları azaltır.

Safra kesesi şikayeti olan kişilere kullanılması önerilir.

Kas gevşetici bir bitki çayıdır.

Sindirim sistemindeki bozuklukların yol açtığı hastalıkları önler ve iyileştirir.

Tırnak sağlığına iyi gelir.

Saç ve cilt bakımında kullanılır.

Diş ve diş eti sağlığı için kullanılabilir.

Papatya Çayı Zararları

Papatya çayı fazla tüketilmediği sürece olumsuz bir etkiye yol açmaz. Ancak fazla tüketilir ise yorgunluk, mide bulantısı, kusma gibi sorunlar yaşanabilir. Aynı zamanda alerjen hassasiyeti olan kişilerin de kullanmadan önce doktorlarına başvurmaları gerekmektedir?

Papatya Çayı Ne Zaman İçilmeli?

Papatya çayının hangi zaman aralıklarında içilmesi gerektiği merak edilmektedir. Papatya çayı sindirim sistemini rahatlatan bir çaydır. Bu yüzden aç karnına içmek yerine öğünlerden sonra içilerek mideyi rahatlatması sağlanabilir. Akşamları da uyumadan önce bir iki saat öncesinde papatya çayı içmek daha kaliteli bir uyku uyumanızda yardımcı olur.

Papatya Çayı Uyku Getirir Mi?

Papatya çayının içerisinde bulunan apigenin maddesi uyku sorunları için faydalı bir maddedir. Bu yüzden papatya çayı direkt olarak uyku getirmese de uyku kalitesini arttıran bir bitki çayıdır.

Papatya Çayı Zayıflatır Mı?

Papatya çayının zayıflama üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu söylemek doğru değildir. Ancak sindirim sistemini düzenlemesi, kan şekerini dengelemesi ile zayıflama dönemindeki beslenme ve spor ile birlikte tüketildiğinde destek olan bir bitki çayıdır.

Papatya Çayı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Papatya çayının pek çok hastalık üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Papatya çayının iyi geldiği hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz: