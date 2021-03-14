E-ticarete kredi kartı yetmiyor 0:00 / 0:00

Turk Holding, Turk Elektronik Para ve Turk Finansal Teknoloji’den sonra Turk Finansman’ı kurarak dijital banka olma yolunda alt yapısını hazırladı ve Param markası altındaki hizmetlerine ParamKart ve ParamKredi’nin ardından geçen yılın son çeyreğinde ParamKredi’yi ekledi. ParamKredi’ye ilginin çok yoğun olduğunu belirten Turk Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk “Artık Fintech’in ötesindeyiz. Mevduat toplama dışında her şeyi yapabiliyoruz. Aslında gölge bir dijital banka gibi çalışıyoruz” dedi. Gökhan Ertürk, Turk Finansman AŞ çatısı altındaki çalışmaları ve hedefleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Turk Holding çatısı altındaki çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz?

Biz Turk Holding’in lokomotifi Turk Elektronik Para AŞ. Bundan 17 yıl önce kurulmuş bir şirket. Aynı zamanda 2011 yılında Türkiye’de ilk Elektronik Para lisansını alan şirket. O günden bugüne çok önemli projelere imza attı. Bunlardan en önemlisi avukatların şu anda kullandığı BaroKart dediğimiz kimlik kartı yerine de geçen projenin A’dan Z’ye bütün her şeyini 17 yıldır Turk Elektronik Para AŞ şirketimiz yapıyor. Avukatlar çok önemli bir referans oldu. Onun arkasından hakimler, savcılar ve Adalet Bakanlığı’nın personeli AdaletKart adı altında bu hizmeti almaya başladı. Sonrasında mali müşavirler derneğinin de kullandığı TÜRMOBKart da eklendi. Hem kimlik kartı yerine geçiyor hem de ön ödemeli kart. Dolayısıyla bu ortak markalı kart programlarımız 100’e yakın. Bugün gelinen noktada Turk Elektronik Para AŞ şirketi ön ödemeli kart, mobil cüzdan ve POS alt yapısında Türkiye’nin bir numaralı şirketi diyebiliriz. Kart kullanıcı sayımız 4.5 milyonun üzerinde. Bu alanda görünmeyen bir dev vardı ki kredi ile birlikte bu dev daha da öne çıkmaya başladı. Amaç dijital banka yolunda tüm alt yapıları hazır hale getirmekti. Şu anda sırasıyla onu yapıyoruz. Turk Finansal Teknoloji AŞ de IT şirketimiz. Bu şirketimiz de bütün bu yazılımları, altyapıyı bize sağlıyor. Kendi teknolojimizi de aslında kendimiz geliştiriyoruz.

Turk Finansman AŞ de yeni kurulan şirketimiz. Türkiye’de dijital kredi veren ilk şirketiz. Kredi tarafı çok ön planda. Onun da sebebi bugüne kadar POS tarafı, kart tarafı, bu işi yapan elektronik para şirketleri ve ödeme şirketleri vardı ama içine krediyi koyan bir grup yoktu. Bankacılığın dışında banka dışı finansal kurumlar dediğimiz 3 kategori var. Factoring şirketleri, Leasing şirketleri ve Finansman Kuruluşları. Biz Finansman Kuruluşları tarafında Türkiye’deki 15 şirketten bir tanesiyiz. Bankacılığın kredi tarafını yapan şirketler ama sadece kredi verebiliyorlar. Lisansları buna muktedir. Mevduat toplayamazlar, ihracat işlemi yapamazlar, para transferi yapamazlar. Sadece sizin ihtiyacınız vardır ve biz size mal hizmet karşılığı, kredi verebiliriz.

Biz artık FinTech’in ötesindeyiz. Yarı bankayız. Bu işi yapmak için minimum 50 milyon TL sermaye gerekiyor. Öyle ben kafama göre şirket kurayım kredi vereyim diyemiyorsunuz. Banka kurar gibi kuralları var. BDDK’nın ve Merkez Bankası’nın kurallarına tabisiniz.

KREDİ VERMEYE BAŞLADI

Bu işe neden yatırım yaptınız?

ParamKart ve ParamPOS’u Turk Elektronik Para AŞ sunuyor. Bankanın cari hesabı gibi düşünün. Siz bugün bir bankada hesap açıyorsunuz. Onun adına bankacılıkta hesap deniyor, bizde cüzdan deniyor. Siz bu cüzdandan ya da hesaptan para transferi yapabiliyorsunuz, otomatik ödeme talimatı verebiliyorsunuz, para kabul edebiliyorsunuz veya okul ödemelerinizi kiralarınızı, faturalarınızı ödeyebiliyorsunuz. Bunların hepsini bizim Param cüzdanımızdan da yapabilirsiniz. Bankada size debit kart veriyorlar biz de size ön ödemeli ParamKart veriyoruz. O kart ile mobil cüzdandaki bakiyeyi kullanabiliyorsunuz. Hem fiziki hem sanal POS veriyoruz. Bunu da bankaların birebir hizmeti gibi düşünebilirsiniz. POS sayımız da 80 bini geçti. Avukatlara biz BaroKart’ı verdik. Bu arada avukatlar müvekkillerinden tahsilat yapıyorlar. Eskiden banka POS’unu kullanıyorlardı. Şimdi biz onlara bizim POS’umuzu verdik, o POS’u kullanıyorlar. Hatta o POS’u da telefona taşıdık. Mobil telefonları üzerinden müvekkillerinden tahsilat yapabiliyorlar.

İlk 2 başlık banka tarafındaki cari hesap yönetimi ve kart ve POS dediğimiz alt yapıya denk gelen bölümler. Çünkü siz bir elektronik para şirketi kurduğunuz zaman size verilen lisans ile ancak bunları yapabiliyorsunuz. Ben müşterilerime artık kredi de vermek istiyorum diyorsanız bunu elektronik para lisansı ile yapamıyorsunuz, bir finansman şirketi kurmanız gerekiyor. Biz de onun için TURKFinansman AŞ’yi kurduk.

Artık avukatlara da kredi verebiliyoruz, normal müşterilere de kredi verebiliyoruz. Dolayısıyla mevduat toplama dışında her şeyi yapabiliyoruz. Aslında gölge bir dijital banka gibi çalışıyoruz. Esas amacımız e-ticaretin finansmanı. Teknoloji şirketi olduğumuz için teknolojiyi finanse etmek istiyoruz ve e-ticarette, e-business’ta, e-alışverişte ortaya çıkacak olan finansman ihtiyacını, kredi ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Bu amaçla kurulduk. İlerleyen dönemde tek marka altında birleştiğimizden Param markası altında uygulamaya girdiğinizde ParamKart, ParamKredi, ParamPOS göreceksiniz. Bankanın uygulamasına girermiş gibi hayal edebilirsiniz. Aynısı Param tarafında da başladı şu anda.

E-TİCARET YÜZDE 64 ARTTI

Neden e-ticaretin finansmanına odaklandınız?

Şirketi kurmadan önce bir analiz yaptık. Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2020 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artmış. 92 milyar TL’ye gelmiş. Bu çok önemli bir artış. Özellikle haziran ayı da geçiş ayıydı. Esas e-ticaret işlemleri temmuzdan sonra patladı. O rakamlar açıklandığında çok yüksek artışlar göreceğiz. Haziran 2020 özelinde baktığımızda toplam ticaretten e-ticaretin aldığı pay yüzde 18’lere yükseldi. Bu neden önemli? E-ticaret bütün firmaların ve bütün sektörlerin artık ana kanalı haline geldi. Buna göre stratejilerini kurmak zorunda tüm şirketler. E-ticarette iş ödemeye geldiğinde sadece 2 seçenek var. Ya kredi kartı ile ödeyeceksiniz ya da hesabınızdan para transferi yapacaksınız. Kredi olayı yeni yeni buraya gelmeye başladı. Burada bir açık var. Bunu ya kredi kartı ya kredi kapatacak ya da çok farklı yeni ödeme sistemi gelecek. Kredi kartı kapatabilir mi diye baktığımızda; Haziran 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre e-ticaret harcamaları yüzde 64 artarken, kartların internette yaptığı harcama sadece yüzde 33 artmış. Neredeyse yarısı kadar. Kredi kartı ve debit kartla yaptığımız harcamalar artık yetmiyor oradaki harcamaya. Hesabımıza para yatırıp para transferi ile ödüyoruz. Bu iş büyüdükçe oradaki makas açılacak. Kredi kartı limitleri buna yetmeyeceği için ve herkesin kredi kartı olmadığı için yeni bir araca ihtiyaç var. Bu yeni araca da biz yeni nesil ödeme yöntemi dedik. Mikro krediler burada devreye girecek.

Onu da şöyle anlatayım; toplam Türkiye’de 74 milyon kredi kartı var. Ortalama bir kişinin cebinde neredeyse 3 kart var. 29 milyon kişinin kredi kartı var. Kalan 28 milyon kişi var 19 yaş üzeri bunların kredi kartı yok. Eğer bankada parası o zaman alışveriş yapamayacak. Bu 28 milyonun alternatife ihtiyacı var. Biz onlara alternatif olmak istiyoruz.

Sizden herkes kredi alabilecek mi?

Krediye müktedirse herkes alabilir. Bankalar hangi kanallara ulaşabiliyorsa bizim de resmi olarak ulaşma hakkımız var. Tüm doğrulamaları yapıp kredi verebiliyoruz. Saniyeler içinde cevaplanıyor. Kimlik numarası geldiğinde eğer kredi talebinde bulunan kişinin bizde bilgisi yoksa bizim de kara listemizde değilse hemen gelen bilgileri skorlayıp size ne kadar limit vereceğimizi ya da işleme onay verip vermediğimizi bildiriyoruz. Krediyi direkt satıcının hesabına geçiriyoruz. 2020 yılında yaklaşık 20 milyon TL’lik kredi kullandırdık. 80 milyon TL’lik başvuru geldi.

Burada eksik olan tek bir taraf vardı. Şu anda 1 Mart’ta devreye girecek. Şube olmadan yüz yüze gelmeden kişiyi tanıyıp, kredi kullandırma. Uzaktan kimlik doğrulama düzenlemeleri şu anda BDDK tarafında yapılıyor. Mart sonrası yayınlandığında kimlik doğrulama API’si ile bu süreç tam anlamıyla bitmiş olacak. Ve artık şubeniz olmadan her yerden müşteriye kredi kullandırabileceksiniz. Bu bizim finans sektöründe çok acayip değişikliğe sebebiyet verecek.

Bu yapının ilkini avukatlarda kurduk. Müşterileri için UYAP’a ödeme yapıyorlar. Bunu da zaman zaman kendileri finanse ediyorlar. Avukatlar TL yüklemesini artık ParamKredi ile yapabiliyorlar. Marttan sonra da e-ticaret kanalları da dahil olmak üzere full dijital kredi verebileceğiz.