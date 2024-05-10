Paris'te bir adam karakolda iki polis memurunu vurdu
Paris'te karakolda gözaltında tutulan bir adam, ele geçirdiği silahla iki polis memurunu yaraladı. Adları açıklanmayan polisler hastaneye kaldırıldı
Fransa’nın başkenti Paris’te bir adam, karakolda gözaltında tutulduğu sırada iki polis memurunu vurdu.
Reuters haber ajansının aktardığına göre adam, gözaltındayken polislerden birinin silahını kapmayı başardı ve iki polis memuruna ateş etti.
Yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Adı açıklanmayan saldırganın, karakola ev içi şiddet gerekçesiyle yakalandığı ve sorgulanmak üzere karakola getirildiği bildirildi.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.