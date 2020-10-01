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Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) 2019 Yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ni online olarak gerçekleştirdi. 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 40 firmanın ödül aldığı törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sektör temsilcileri ve ihracatçı firma yöneticileri katıldı.

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz törende yaptığı konuşmada yılın ilk 9 ayında pandemi şartlarına rağmen, ihracatın hızla toparlanmaya başladığını söyledi. Çenesiz, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin toplam ihracatının bu dönemde yüzde 4 artarak 2.8 milyar dolara çıktığının altını çizdi. Erdem Çenesiz, "2020 yılının ilk 9 aylık verilerine göre çimento sektörü ihracatı yüzde 25 artarak 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, cam sektörü toplam ihracatı ise 620 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020'nin ilk 9 ayında seramik sektörü toplamında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 925 milyon dolar oldu" bilgilerini paylaştı.

Türkiye'nin çimento, cam ve seramik sektörlerinde küresel pazarda önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Çenesiz, 2019 yılında ihracatta başarı gösteren 40 firmayı da online olarak açıkladı.

Cam sektöründe 3 dalda ödül verildi. Cam ambalaj sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 firma arasında Ciner Grubu iştiraklerinden Park Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yer aldı. Park Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi cam ambalaj sektöründe en fazla ihracat yapan dördüncü firma oldu. Ödülü Park Cam adına şirketin satış ve pazarlama direktörü Levent Pekcan aldı. Pekcan ihracatın artması için çalıştıklarını aktardı.