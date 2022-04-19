Partygate skandalı: Johnson parlamentoda özür diledi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Johnson, yaşanan incinmeyi ve öfkeyi kabul ettiğini ve insanların başbakanlarından daha iyisini beklemeye hakları olduğunu söyleyerek, "Bu benim hatamdı ve bunun için kayıtsız şartsız özür dilerim" dedi. Johnson, partinin başlangıçta Kovid-19 kurallarını ihlal ettiğini fark etmediğini de sözlerine ekledi.

İngiliz halkının ne kadar kızgın olduğunu bildiğini ve önceliklerine odaklanmak için daha da büyük bir yükümlülük hissettiğini söyleyen Johnson; artık Ukrayna'ya odaklanmak istediğini belirtti.

Boris Johnson, diğer ceza alan kişi olan Maliye Bakanı Rishi Sunak ile beraber parlamentoya giriş yaptı. Partisi Muhafazakar vekillerden tezahüratlar alan ikili, muhalefet sıralarından tepkiyle karşılaştı. Johnson, açıklamasının ilk paragrafını tamamlamadan muhalefet sıralarından "istifa edin" sesleri yükseldi.

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer ise, Johnson'ın açıklamalarını eleştirerek, "Bu düzeltilebilir bir hata değil. Tek kelimesine bile inanmayın" dedi.

Milletvekilleri perşembe günü, Başbakan Johnson'ın Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği konusunda Parlamento'yu bilerek yanılttığı için soruşturulmasının gerekip gerekmediği konusunda oy kullanacak.