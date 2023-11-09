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        Haberler Dünya Patlama sonucu ortaya çıktı: İşte dünyanın en yeni adası

        Patlama sonucu ortaya çıktı: İşte dünyanın en yeni adası

        Japonya'daki Iwo Jima Adası'nda deniz altında volkanik patlamaların meydana gelmesinin ardından yeni bir ada oluştuğu açıklandı. Oluşan ada 'dünyanın en yeni adası' olarak da kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:03
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        İşte dünyanın en yeni adası
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        Japonya, Tokyo'nun 1200 km güneyindeki denizaltı volkanik patlamasının yeni bir kara kütlesi oluşturmasının ardından, adalarına bir yenisini daha ekledi.

        Tokyo Üniversitesi deprem araştırma enstitüsünde doçent olan Fukashi Maeno, Iwoto'nun yaklaşık bir kilometre açıklarında, yaklaşık 100 metrelik bir kara kütlesi oluşturan patlamaların meydana geldiğini doğruladığını söyledi.

        Japonya Uzamsal Bilgi Kurumu, dijital haritalama teknolojisini kullanarak ülkede toplam 14.125 ada tespit ettiğini açıkladı. Bu rakam önceden tahmin edilenden 7.273 ada daha fazla olduğu anlamına geliyor.

        Japonya yeni adalar kazanırken zaman zaman da kaybediyor. Hokkaido kıyısının 500 metre açıklarında bulunan Esanbe Hanakita Kojima'nın 2018 yılında fark edilmeden dalgaların altına kaldığı ve yok olduğu düşünülüyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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