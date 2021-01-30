Payitaht "Abdülhamid" dizisi 136. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 137. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 136. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düyun-u Umumiye’ye olan borçları bitirmek için yapılandırma hamlesini başlatan Abdülhamid, sürecin sorunsuz tamamlanmasını ister. Yapılandırmaya engel olmak isteyen Cassel ise başında olduğu Mithras örgütüne ilk emrini verir. Sultan tarafından heyetteki üyeleri korumakla görevlendirilen Eşref Aziz, saraya kötü bir haber getirmek zorunda kalır.



Naime, kaybettiği parayı kurtarmaya çalışırken daha da batar. Aliye Naime’nin zaafından yararlanıp haremi karıştırmayı başarır. Saliha iyi niyetli yaklaşımı ve sabrıyla hünkarla aralarındaki mesafeyi kapatırken Fatma ve Aliye’nin arası iyice açılır.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 137. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 137. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...