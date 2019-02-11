Ordu Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, üreticiden, tüccara ve TMO'ya en fazla fındık satışının Sakarya'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Sakarya'da üreticiler tarafından 130 bin 901 ton fındık satışı yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu ili 115 bin 230 tonla Düzce, 107 bin 621 tonla Ordu'nun izlediği kaydedildi.

Giresun'da serbest piyasa ve TMO'ya 70 bin 970 ton, Çarşamba'da 58 bin 296 ton fındığın satıldığı bildirilen açıklamaya göre, diğer il ve ilçelerde pazara indirilen fındık miktarları şöyle:

"Trabzon 44 bin 690 ton, Ünye 41 bin 852 ton, Fatsa 15 bin 344 ton, Akyazı 11 bin 716 ton, Samsun 11 bin 603 ton, Terme 9 bin 969 ton, Rize 3 bin 238 ton, Bafra 2 bin 432 ton, Kastamonu 172 ton, Tokat 443 ton ve İstanbul 558 ton."