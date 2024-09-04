Pegasus yurt içi uçuşlarda yüzde 40 indirim başlattı! İşte Pegasus indirim kampanyası detayları
Pegasus dün başlattığı kampanyada yurt içi uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirim başlattı. Ayrıca yurt içi uçuşlarında Süper Eko Paket alan yolculara standart koltuk seçimi 100 TL olarak belirlendi. Kampanya bugün sona eriyor. İşte, Pegasus yüzde 40 indirimli bilet kampanyası detayları...
Pegasus, yurt içi uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirim başlattı. 3-4 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanya 17 Eylül 2024 – 23 Ekim 2024 tarihleri arasında olan Salı, Çarşamba, Perşembe yurt içi uçuşlarında geçerli olacak. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...
PEGASUS'TAN YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI
Pegasus, 3-4 Eylül'de geçerli olmak üzere yurt içi biletlerinde vergiler hariç yüzde 40 indirim yaptı. Kampanyanın geçerli olabilmesi için Türkiye yerel saatine göre 3 Eylül 2024 saat 08.30’dan itibaren 4 Eylül saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması gerekiyor.
PEGASUS'TAN YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHİ NEDİR?
Kampanya, kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 17 Eylül 2024 saat 00.01’den itibaren 23 Ekim 2024 saat 23.59 tarihine kadar olan Salı, Çarşamba, Perşembe yurt içi uçuşlarında geçerli.