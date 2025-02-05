5 Şubat Pegasus iptal seferler: Pegasus iptal olan uçuş seferleri sorgulama ekranı
Türkiye'ye giriş yapan kar yağışı nedeniyle uçuş seferlerinde aksama yaşanacağı tahmin ediliyor. Pegasus yolcuları hava muhalefeti nedeniyle iptal olan iç ve dış seferleri araştırıyor. Peki, 5 Şubat itibarıyla iptal edilen Pegasus uçuşları hangileri? İşte, Pegasus canlı uçuş bilgisi ekranı...
Karlı havanın Türkiye'den giriş yapmasıyla bazı uçuş seferlerinin iptal olması bekleniyor. Pegasus ile seyahat edecek yolcular, hangi uçuşların iptal olduğunu merak ederken, hava yolu şirketi tüm iç ve dış hat uçuşlarını canlı olarak paylaşıyor. Peki, 5 Şubat bugün iptal olan Pegasus uçuşları hangileri?
PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Pegasus, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar gerçekleştiriyor. Bugün hangi uçuşların iptal olduğunu öğrenmek için aşağıdaki linkten kontrol sağlayabilirsiniz.
PEGASUS İPTAL OLAN İÇ/DIŞ HAT UÇUŞ SEFERLERİ SORGULAMA
İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN PEGASUS UÇUŞ SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN PEGASUS UÇUŞ SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ