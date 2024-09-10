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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 2024: Pegasus bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli, bilet fiyatları ne kadar?

        Pegasus'tan indirimli bilet kampanyası! İşte Pegasus indirim kampanyası detayları

        Pegasus yurt dışı seçili biletlerde indirim kampanyası başlattı. Kampanyada fiyatlar vergi dahil olmadan 9 Euro'dan başlıyor. İki sün sürecek kampanyada vizeli veya vizesiz gidilebilecek birçok ülke bulunuyor. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:24
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        Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı. Bilet fiyatları vergi hariç 9 Euro'dan başlıyor. İki gün sürecek kampanya 250 bin koltuk ile sınırlı olacak. Uçuş tarihi ise 1 Kasım ile 30 Mart 2025 olarak belirlendi. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...

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        PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Kampanya 10-11 Eylül 2024 tarihinde geçerli. Türkiye yerel saatine göre 10 Eylül 2024 saat 09.40’tan itibaren 11 Eylül 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması gerekiyor.

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        PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞLARI NE ZAMAN?

        Uçuşlar ise 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında olacak.

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