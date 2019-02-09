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"Biz hamile olduğumu beraber öğrendik. Check Up yaptıracaktık hastaneye gittik. Sonra doktor gelip 'Sizin akciğer röntgeninizi çekemeyeceğiz' dedi. Bir an korktum, bir şey var sandım. 'Neden' dedim? 'Tomografiye giremezsiniz çünkü gebelik değerleriniz çok yüksek çıktı' dedi. Biz de çok şaşırdık, beklemiyorduk. Sürpriz oldu."