Pelin Körmükçü ile Rafi Moreno'nun soyadı davası

Oyuncu Pelin Körmükçü, ayrıldığı Rafi Moreno’dan olan 10 yaşındaki kızı S.M.’nin kendi soyadı Körmükçü’yü kullanması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Davada Pelin Körmükçü’nün şimdiki eşi Bedrettin Faik Başar tanık olarak dinlendi. Başar, “Kız, son iki buçuk yıldır babasının adını bile anmak istemiyor. Aralarında ne olduğunu bilmiyorum” dedi