Pençe-Şimşek şehidine gözyaşlarıyla veda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Pençe-Şimşek şehidine gözyaşlarıyla veda - Haberler
ABONE OL

Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi. Şehit Bali´yi son yolculuğuna ablası üniformasını giyerek, nişanlısı ise beresini takarak uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, şehidin ailesine başsağlığı diledi

Pençe-Şimşek şehidine gözyaşlarıyla veda - Haberler
Pençe-Şimşek şehidine gözyaşlarıyla veda
0:00 / 0:00
DHA

Öğle saatlerinde memleketi Adıyaman´ın Besni ilçesi getirilen Şehit Uzman Çavuş Hakan Bali'nin cenazesi, Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Atatürk Caddesi'ndeki tören alanına götürüldü.

DHA'nın haberine göre, babası 6 ay önce vefat eden, 4 kardeşi bulunan şehidin cenazesine ablası Meryem Bali üniformasını giyerek, 27 Temmuz'da nişanlandığı Ümmü Gülsüm Abaz ise komando beresini takarak katıldı.

Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı, cenaze namazını kıldırdı. Şehidin annesi Fatma Bali, nişanlısı Ümmü Gülsüm Abaz ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş, Hoyratlı köyü mezarlığına defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bali ailesine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP Sözcüsü Öztrak, Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi
GÜNDEM Öztrak'tan afet açıklaması
İşte kâbusun ilk anları! - Haberler
GÜNDEM İşte kâbusun ilk anları!
Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilanı ne anlama geliyor?
GÜNDEM Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilanı ne anlama ...
KATİL! Son dakika: Cinayet zanlısından canlı yayın! - VİDEO HABER
GÜNDEM Cinayet zanlısından canlı yayın!
Hakim, yargıladığı sanıkla aynı masada - Haberler
GÜNDEM Hakim, yargıladığı sanıkla aynı masada
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER! Son dakika: Kırdıkları duvar hayat kurtardı! Bartın sel felaketi
GÜNDEM Kırdıkları duvar hayatlarını kurtardı!
BAKLAVA ÖLDÜRDÜ! Son dakika: Nefes borusuna kaçan baklava hayatına mâl oldu!
GÜNDEM Baklava yiyordu sonrası korkunç!
SON DAKİKA: AFAD'dan, Karadeniz için flaş uyarı!
GÜNDEM AFAD'dan, Karadeniz için flaş uyarı!
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'ta: 3 ili afet bölgesi ilan ediyoruz
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 ili afet bölgesi ilan ...
Akılalmaz olay! ATM'ye forkliftle saldırdı - Haberler
GÜNDEM Akılalmaz olay! ATM'ye forkliftle saldırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.