Pence'ten S-400 göndermesi: ABD seyirci kalmaz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Pence'in gündeminde, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 hava ve füze savunma sistemleri de vardı. ABD Başkan Yardımcısı, "NATO müttefikleri Doğu'dan silah alırken, ABD buna seyirci kalamaz" ifadelerini kullandı. Pence ayrıca, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını arttırmaları gerektiğini belirtti.

ABD'nin Ortadoğu'da güçlü varlığını sürdüreceğini belirten Mike Pence, terör örgütü DEAŞ'ın izin süreceklerini belirtti.

Pence ayrıca İran'ın terör destekçisi bir devlet olduğunu ve Avrupalı ortakların ABD yaptırımlarını baltalamayı durdurması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği'ne de İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaptı.