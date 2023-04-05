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Perakendede yeniden enflasyon fiyatlaması mı yaşanacak?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oldu. Borsa İstanbul şirketlerinin 2022 bilançosunu değerlendiren Gezer, son günlerde borsada hisse senetlerinde yaşanan oynaklığı da değerlendirdi. Perakende de kira, işçilik ve enerji maliyetleri kaynaklı giderler ile enflasyon ve büyüme kaynaklı gelirleri yorumlayan Gezer, bu sektörde 2022'de yakalanan başarının bu yıl devam edip etmeyeceği yönündeki fikirlerini aktardı. Otomotiv ve beyaz eşyada iç tüketim ve ihracatın ele alındığı programda bu sektördeki şirketlerin piyasa değerlerinin ve rasyoların neyi ifade ettiği tartışıldı.

Perakendede yeniden enflasyon fiyatlaması mı yaşanacak?
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HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oldu. Borsa İstanbul şirketlerinin 2022 bilançosunu değerlendiren Gezer, son günlerde borsada hisse senetlerinde yaşanan oynaklığı da değerlendirdi. Perakende de kira, işçilik ve enerji maliyetleri kaynaklı giderler ile enflasyon ve büyüme kaynaklı gelirleri yorumlayan Gezer, bu sektörde 2022'de yakalanan başarının bu yıl devam edip etmeyeceği yönündeki fikirlerini aktardı.

İHRACATIN ETKİSİ NE OLACAK?

Programda perakendede satış ve karlılığı etkiyecek diğer gelişmeler ele alınırken otomotiv ve beyaz eşyada iç tüketim ve ihracat gerçekleşmeleri ortaya konularak bu sektörlerdeki şirketlerin piyasa değerlerinin ve rasyoların neyi ifade ettiği tartışıldı. Hem otomotiv hem beyaz eşyada ihracatın performansı ve bunun şirket karlarına yansıması değerlendirildi.

ŞİŞECAM EN FAZLA NEDEN ETKİLENECEK?

Gezer programda enerji fiyatlarındaki seyri de yorumlarken bu durumun sektörlere yansımasını değerlendirirken özellikle bölgesel dev haline gelen Şişecam'ın bu durumdan nasıl etkileneceğini tahmin etti. Gezer, Şişecam'ın yatırımlarının önümüzdeki dönem şirketin karlılığına yansımasına yönelik fikirlerini de aktardı. Programda ayrıca konut ve arsa fiyatlarındaki artışın neden GYO’lara yansımadığına dair sorular da cevap buldu.

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