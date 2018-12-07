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Tse, "Kapadokya çok güzel bir yer. Tarihi ve kültürel alanları iki gündür geziyorum. Bugün kar da yağınca çok heyecan verici bir güzellikle karşılaştım. Doğal güzelliklerin sergilendiği fantastik görüntüye eşsiz bir görünüm katıldığına şahit oluyorum." dedi.