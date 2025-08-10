Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi, ne zaman?
Her yıl yaz gecelerini ışıkla süsleyen Perseid Meteor Yağmuru, 2025'te yeniden gökyüzünü ziyaret ediyor. Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının ardından bıraktığı kalıntılarla oluşan bu görsel şölen, temmuz sonunda başladı ve önümüzdeki günlerde zirveye ulaşarak saatte 100'e yakın meteorla geceyi aydınlatacak. Türkiye'de de izlenebilecek bu doğa olayı, gökyüzü tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. İşte merak edilenler...
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, NASIL İZLENİR?
Kuzey Yarımküre'de gerçekleşen Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz Perşembe günü başladı ve 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Meteor yağmurunun en yoğun olduğu tarih ise 12-13 Ağustos olacak. Ancak Ay dolunay evresinde olduğundan ve Ay'ın en parlak zamanı olduğundan bu tarihlerde meteor yağmurunu izlemek güçleşecek.
Perseid meteor yağmuru için Ay'in parlaklığının en zayıf olduğu zamanlar 18-28 Temmuz tarihleri arası ve 16 Ağustos'tan sonra. Bu tarihlerde şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerden meteor yağmuru takip edilebilir. Meteor yağmurlarının seyri için uzmanlar şafaktan önceyi öneriyor.
PERSEİDLER HAKKINDA
Perseid meteor yağmuru Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının etkisiyle meydana gelir. Ağustos ortasında zirveye ulaşan en iyi meteor yağmuru olarak bilinir. Hızlı ve parlak olan Perseidler, Dünya atmosferinden geçerken genellikle arkalarında uzun ışık ve renk izleri bırakır. Saatte yaklaşık 50 ila 100 meteorun görüldüğü en bol meteor yağmurlarından biridir. Yaz gecelerinde meydana gelirler.
Swift-Tuttle, 1862 yılında iki gökbilimci Lewis Swift ve Horace Tuttle tarafından keşfedildi. Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı, Dünya'nın yakınından defalarca geçtiği bilinen en büyük gök cismidir.