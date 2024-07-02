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        Haberler Sağlık "Pet şişelerinin kapak renkleri suyun çeşidini göstermiyor" | Sağlık Haberleri

        "Pet şişelerinin kapak renkleri suyun çeşidini göstermiyor"

        Pet şişe kapaklarının suyun cinsini gösterdiği iddiasına yönelik paylaşımlara SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı'dan açıklama geldi. Yaşabey Kalebaşı, "Pet şişelerde yer alan kapak renkleri, suyun türünü ve içeriğini göstermez. Türkiye'deki ilgili yönetmeliklerde kapak rengiyle ilgili bir sınıflandırma bulunmamaktadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 17:28 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:36
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        "Pet şişelerinin kapak renkleri suyun çeşidini göstermiyor"
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        Son dönemlerde, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, pet şişe kapak renklerinin suyun türüne göre değiştiğini iddia eden paylaşımların tüketicilerde bilgi kirliliği yaratması üzerine Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER), konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        SUDER Başkanı Yaşabey Kalebaşı, "Türkiye’de ambalajlı su türleri farklı niteliklere sahiptir. Suyun bunlardan hangi çeşidinin olduğu ise pet şişelerin üzerindeki etikette yer almaktadır. Çeşitli sosyal medya araçlarında paylaşılan kapak renklerinin suyun türünü yansıttığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır’’ dedi.

        Ambalajlı su üretimindeki yasal mevzuata da dikkat çeken Kalebaşı şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Mineralli Sular” ve “İnsani Tüketim Amaçlı Sular” hakkındaki yönetmeliklerine göre suyun niteliği yalnızca pet şişe etiketleri üzerinde yer alan bilgide yer alır. Türkiye’de ilgili yönetmeliklerde kapak rengiyle ilgili bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Pet şişe kapaklarının rengi firmaların pazarlama stratejileri çerçevesinde değişiklik göstermektedir. Bilgi çağının içinde olduğumuz bu dönemde maalesef yanlış bilgiler de kamuoyunda hızla yayılıyor ve tüketicilerde kafa karışıklığı yaratıyor. Bu noktada tüketicilerimize merak ettikleri noktalarda resmi açıklamaları dikkate almalarını öneriyoruz’’ diye konuştu.

        Kamuoyunda yer alan bu tür dezenformasyonların tüketicilerde kafa karışıklığı yarattığını, su gibi doğrudan sağlığı ilgilendiren temel bir ürün hakkında tüketicilerin haklı olarak hassas davrandığını belirten Kalebaşı, “Ülkemizde suyla ilgili regülasyonların oldukça sıkı olduğunu ve bu nedenle gönül rahatlığıyla ambalajlı su içilebileceğini belirtmek isterim. Tüketicilerimiz, uygulanan sıkı denetimler ve standartlar aracılığıyla güvenle su tüketimi yapabilirler" dedi.

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