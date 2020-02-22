'Peter Pan' sahnede

Dünya klasikleri arasında yer alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran 'Peter Pan Müzikali', bu kez Türkiye'nin ünlü çocuk oyuncularıyla sahneleniyor. Poll Production organizasyonu ile 29 Şubat'ta ilk kez Haliç Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak olan Peter Pan Müzikali; hikâyesi, görsel efektleri ve müzikleriyle seyredenleri büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

'Peter Pan Çocuk Müzikali'; dizi, sinema ve reklam filmlerinin en popüler çocuk oyuncularından oluşan kadrosu ile dikkat çekiyor. Emir Berke Zincidi, Lavinya Ünlüer, Yağız Kılınç, Ilgım Kablan, Alihan Türkdemir, Arda Kalaycı, Burak Temiz, Doğancan Sarıkaya, Asena Keskinci, Bartu Bedirhan Yayla, Arda Tuğra Türkoğlu, Nazlı Yağcı, Güneş Tanrıkut, Naz Bakkaloğlu, Davut Akın Sakarya, Kutlay Dursun Aydın, Altuğ Acar ve Toprak Atar'ın yer aldığı Peter Pan Çocuk Müzikali, Türkiye'nin en yetenekli çocuklarını anlamlı bir projede buluşturdu. Müzikal projesi için stüdyoya giren çocuklar Peter Pan için toplamda 7 şarkı seslendirerek, renkli bir performansa da imza attılar.