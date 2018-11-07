Ali Koç, Fransız sportif direktör Damien Comolli ile Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'yu göreve getirdi. Sezona büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertli ekip, Cocu yönetiminde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Portekiz'in Benfica takımına elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubundaki 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi ve 15. sırada yer aldı. Ligdeki 5 mücadelede mağlup olan Fenerbahçe'de 3-1'lik MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı.
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe’nin görevine son verdiği teknik direktör Philip Cocu, Başkan Ali Koç’un kendisini görevden almasını normal karşıladı.
Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek, “Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var"
"Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi” ifadelerini kullandı. Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.
KADRO FARKI
Öte yandan, Koeman ile Cocu’nun çıkardığı kadroların farkı da tartışılan bir başka konu oldu. Yakın zamana kadar birlikte çalışan ikili birbirine zıt oyun şablonu ve oyuncu tercihlerinin sebebi de ortaya çıktı.
Haberde ekibe daha sonra 3. yardımcı olarak katılan Koeman, burada kendi sınırını aşmak istemediği kaydedildi.
Cocu’nun kafasındaki oyun şablonunun sahaya yansımasına yardımcı olmaya çalıştığı belirtildi.
Koeman'ın kendi fikirlerini paylaşsa da son sözü söyleyen hep Cocu olduğu kaydedilirken buna karşın tecrübeli isim, görev tanımı sebebiyle de elinden geldiğince teknik direktöre yardımcı olmaya çalıştı.
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