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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Piatek, Katar ekibi Al Duhail'e transfer oldu! - Futbol Haberleri

        Piatek, Katar ekibi Al Duhail'e transfer oldu!

        Başakşehir, Polonyalı golcü Krzysztof Pitek'in Katar ekibi Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 19:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 19:56
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        Piatek, Al Duhail'e transfer oldu!
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        2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan Krzysztof Pitek, kariyerine Katar'da devam edecek.

        Turuncu-lacivertliler geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncuya veda ederek, plaket takdim etmişti. İstanbul temsilcisi konuya ilişkin akşam saatlerinde sosyal medya hesabından 'Teşekkürler Krzysztof Pitek' başlığıyla bilgilendirmede bulundu.

        Yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Pitek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Pitek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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