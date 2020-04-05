Pınar Deniz Instagram'dan yaptığı açıklamada, “Yakınları hasta olan çok fazla insan yazıyor. Öncelikle sakin olmak gerekiyor. Bilinmezlik çok korkunç. Sevdiklerinize dokunamamak daha da korkunç biliyorum. Bu gerçeği ağır bir şekilde yaşadım. 10’dan fazla yakınım aynı anda karantina altındaydı. Ve hepsi farklı belirtiler gösterdi. Bu süreçte anneannem melek oldu. Şükür ki son iki testi negatif çıktı tüm ailemin. Hepsi evlerinde izole yaşamlarına devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Takipçilerini evde kalmaları konusunda uyaran Deniz, “Hepimiz taşıyıcı olabiliriz ve evde kalmak zorundayız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz farklı yollardan sınanıyoruz. Umutsuzluğa kapılmayın. Hayatta hep kendi ütopyamı yaratıyorum. Pozitif kalmaya çalışıyorum. Başıma gelen her şeyi kabul edip ondan ders çıkarmaya bakıyorum. Bu günler geçecek. Birlik olursak, daha kolay ve sancısız geçecek” dedi.