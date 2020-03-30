Pınar Deniz, anneannesinin solunum güçlüğü şikayetiyle hastaneye götürdüklerini ve koronavirüs testinin yapıldığını söylemişti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin acı haberini aldı. Deniz'in anneannesi koronvirüs nedeniyle vefat etti.

Pınar Deniz'in annesi ve babasının da koronavirüse yakalandığı ancak gördükleri tedavi sonucunda iyileştiği belirtildi.

Deniz'in kendisini karantinaya aldığı için uzun süredir ailesiyle görüşmediği öğrenildi.

Oyuncu geçtiğimiz hafta şu açıklamaları yapmıştı.

PINAR DENİZ HAKKINDA

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. Daha sonra Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırmıştır.

2018'de Bir Deli Rüzgar dizisinde başrolde yer alarak Gökçe karakterine hayat vermiştir. Netflix dizisi Aşk 101 yer alan başarılı oyuncu yine 2020'de yayınlanacak ve senaryosunu Özcan Deniz'in yazdığı Kral dizisinin kadrosunda yer alıyor.