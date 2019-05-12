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Pınar Karşıyaka bu sezon da play-off'u göremedi

AA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu Anadolu Efes maçıyla tamamlayan Pınar Karşıyaka, şampiyon olduğu 2014-2015'ten sonraki 4 yılın 3'ünde play-off'a kalamadı

Pınar Karşıyaka

Sezona başantrenör Özhan Çıvgın yönetiminde başlayan Pınar Karşıyaka, 18. hafta maçlarının ardından yolları ayırma kararı aldı. Daha sonra Alman Dirk Bauermann'la anlaşan yeşil-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonunu bu çalıştırıcıyla tamamladı.

Ligde 28 maçta 11 galibiyet ve 17 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, daha önceki 2 sezon olduğu gibi yine play-off dışında kaldı.

Ligde 1983-1984'ten beri uygulanan play-off sisteminde Pınar Karşıyaka 36 sezonun 11'inde mücadele edemedi. Yeşil-kırmızılı ekip, daha önce de 1987-1988, 1988-1989 ve 1989-1990 sezonlarında üst üste 3 yol play-off dışında kalmıştı.

 EN DÜŞÜK GALİBİYET ORANLARINDAN BİRİ

Normal sezonu yüzde 39,3 galibiyet oranıyla kapatan Pınar Karşıyaka, 2000-2001'deki yüzde 38,5 galibiyet oranının ardından en başarısız dönemini geçirdi.

Yeşil-kırmızılı ekip 2013-2014'te normal sezonda yüzde 76,7 galibiyet oranı yakalamıştı.

 17 OYUNCU FORMA GİYDİ

FIBA Avrupa Kupası'na çeyrek finalde veda eden yeşil-kırmızılı ekipte, ligde 17 oyuncu forma giydi.

Erwing Walker, Egemen Güven, İlkan Karaman ve Assem Marei 28 müsabakada da mücadele etti. Pınar Karşıyaka'nın Mısırlı basketbolcusu Marei, 17,86 sayı ve 9,89 ribaunt ortalamalarıyla en etkili isim olarak dikkati çekti.

Yeşil-kırmızılı ekipte Berk Uğurlu da 4,73 asistle mücadele etti.

Pınar Karşıyaka'da çok kısa süre alan genç oyuncular Arca Tülüoğlu, Çağatay Özkan ve İnanç Mert Hotamış dışında bu sezon forma giyen oyuncuların performansları şöyle:

OyuncuMaçSayıRibauntAsist
Assem Marei2817,869,891,75
Berk Uğurlu2210,093,094,73
Berke Aygündüz161,250,250,13
Birkan Batuk1410,52,52,36
Chris Evans117,093,820,36
Deividas Gailius96,333,111,78
Egemen Güven283,892,110,21
Erdi Gülaslan182,51,940,61
Erwing Walker2812,071,323,29
Görkem Doğan70,711,140,14
İlkan Karaman288,935,361,25
Kameron Chatman133,622,310,62
Sek Henry2613,812,814,38
Tayfun Erülkü212,191,10,86

 

 

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