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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 162,91 puan artarak 10.208,65 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 18:59 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:59
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        BIST 100 endeksi, güne 51,64 puan ve yüzde 0,51 artışla 10.097,39 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.097,39 puan olan ve en yüksek 10.208,79 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 10.208,65 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 2,33 ve hizmetler endeksi yüzde 1,57 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 181,61 puan ve yüzde 1,67 kazançla 11.088,93 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 16'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 304 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 304 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 428 bin liraya geriledi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 44,59'dan gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2973 lira, satışta 32,4267 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2865 lira, satışta 32,4159 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 153,60 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 83,3 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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