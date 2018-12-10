ABD borsaları geçen hafta mart ayından beri en büyük düşüşü yaşadı. Dow Jones, S&P ve Nasdaq endeksleri yüzde 4.5 civarında değer kaybederken uzmanlar bunun sıradan bir düzeltme olmadığı görüşünde.

Perşembe günü Nasdaq ve NYSE endeksindeki 1322 kağıt son 1 yılın en düşük seviyesinin gördü ve 2016 ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkenin önde gelen finansal araştırma kuruluşlarından Ned Davis'in ABD piyasa başstratejisti Ed Clissold ayı piyasasının resmen başladığını söyledi.

CNBC'de Futures Now programında konuşan Clissold, "Bu resesyonla ilgili değil, tipik bir ayı piyasası ve yüzde 20 , hatta biraz fazlasında düşüş olabilir." dedi ve gelecek birkaç ayın gündeminde bu gidişatın olması gerektiğini vurguladı.

Kar revizyonlarının gelmeye başladığını belirten Clissold, bunun piyasayı birkaç ay sıkıntıya sokacağını, derin bir geri çekilme olacağını ancak resesyon olmayacağını belirtti. 2019 yılının ikinci çeyreğinden itibaren sağlıklı bir rali beklentisi de açıklayan başstratejist, piyasanın 2019 yılı sonunu yüksek tek haneli ya da düşük çift haneli getiriyle kapatabileceğini vurguladıç

Ayı piyasası, piyasaların karamsar olduğu ve fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu dönemler için kullanılan bir terim.

Wall Street uzmanları ticaret savaşı gerilimi, yavaşlayan büyüme ve ekonomik göstergeler ile faiz artışlarından kaynaklı riskler nedeniyle 2019 için ayı piyasası beklentisini daha önce de dillendiriyordu.

Eylül ayında 2940 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören S&P 500, bu öngörü doğru çıkarsa 600 puana yakın eriyecek. Endeks, geçen haftayı 2600 puanlı seviyelerden kapatmış ve bir haftada yüzde 5'e yakın düşüş göstermişti.

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