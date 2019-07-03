Makyaj artisti Hamiyet Akpınar, plajlarda güzelliğinizden ödün vermeyecek ufak dokunuşlar için sırlarını paylaştı.



Güzel bir cilde yatırım yapmanın, güneşten koruma olduğunu her fırsatta hatırlatan Hamiyet Akpınar, plajlarda faktör korumalı BB krem ya da renkli güneş koruyucuların hayat kurtardığını söyledi.



Akpınar, “Uygulama öncesi yüzünüzün ışıldaması için makyaj bazı da tercih ederek, parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Yanaklarınıza renk katmak için sıvı formdaki allıkları, bronzlaştırıcı pudraları, gözleriniz için ise jel far ve su geçirmez özellikte bir maskara kurtarıcınız olacaktır. Doğal tonlardaki dudak parlatıcıları ve kaş sabitleyiciler de plaj makyajı için ideal!” diyerek pürüzsüz ve canlı bir görüntüyle tatilinizin keyfini çıkarmanız için plaj makyajının püf noktalarından bahsetti.

Kalıcı olarak bilinen birçok markanın ürünlerinin de bazı tenlerde sıcağa bağlı olarak akabildiğini, bu nedenle makyajın şart olduğunu düşündüğümüz noktada doğru bir güzellik merkezinde iyi bir kalıcı makyaj da yapılabileceğine değinen Akpınar, kendisinin renkli güneş koruyucu, doğal dudak rengi nemlendirici, su geçirmez kalem, rimel ve kaş rimeli kullanarak plajlarda fresh görünümü sağladığını söyledi.