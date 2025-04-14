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        Haberler Sağlık "Plastik şişeleri hayatımızdan çıkarmalıyız" - Haberler | Sağlık Haberleri

        "Plastik şişeleri hayatımızdan çıkarmalıyız"

        Plastik şişelerin içerisinde kanserojen ve kimyasal maddelerin bulunduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hüsrev Diktaş, "Plastik şişeleri mümkünse hayatımızdan çıkarmalıyız. Cam şişe kullanımına geçmek, sağlık açısından çok daha güvenlidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:31
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        "Plastik şişeleri hayatımızdan çıkarmalıyız"
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        Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, plastik şişelerin sağlık açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti. Plastik şişelerin içerisinde kanserojen ve kimyasal maddelerin bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, özellikle uzun süre güneş altında kalan ya da bekletilen şişelerde mikroorganizmaların üreyebileceğine dikkat çekti.

        "PLASTİK ŞİŞELER MİKROP YUVASI OLABİLİR"

        Plastik şişelerin hayatın birçok alanında kullanıldığına değinen Doç. Dr. Diktaş, bu şişelerin sağlık açısından oluşturabileceği risklerden bahsetti.

        Doç. Dr. Diktaş, “Plastik su şişelerinin içinde barındırdığı kimyasal ve kanserojen maddeler sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Özellikle uzun süre güneşe maruz kalan veya bekletilen plastik şişelerde çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar, mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam hazırlar. Yeterli hijyen sağlanmazsa, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

        "CAM ŞİŞE KULLANIMINA GEÇİLMELİ"

        Plastik su şişelerinin tek kullanımlık olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, “Plastik şişeleri mümkünse hayatımızdan çıkarmalıyız. Cam şişe kullanımına geçmek, sağlık açısından çok daha güvenlidir. Eğer plastik şişe veya damacana kullanımı zorunluysa, hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli ve tek kullanımlık şişeler tekrar tekrar kullanılmamalıdır” diye konuştu.

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