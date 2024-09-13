PMYO mülakat tarihleri 2024: PMYO mülakatları ne zaman?

2024 YILI PMYO MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN SINAV YERİ VE TARİHLERİ AÇIKLANDI

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav Merkezinde emanet alınmayacaktır.

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