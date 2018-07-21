Podbrezova - Dunajska Streda maçı istatistikleri

Podbrezova ve Dunajska Streda, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Ev sahibi Podbrezova, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dunajska Streda, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 426 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Podbrezova kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Dunajska Streda sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler.

Podbrezova önceki hafta Senica mücadelesinde 1-0 yenildi.

Dunajska Streda, Spartak Trnava karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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