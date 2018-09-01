Pohang Steelers - Jeju United maçı heyecanı

Pohang Steelers ve Jeju United, 02 Eylül 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. 36 puanlı Pohang Steelers 5. sırada bulunuyor, Jeju United 32 puana sahip ve 8. sırada. Pohang Steelers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jeju United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 582 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pohang Steelers kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Jeju United sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Pohang Steelers son haftadaki Chunnam Dragons müsabasında 3-2 yenildi.

Jeju United ise Incheon United maçında 0-0 berabere kaldı.

Pohang Steelers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Pohang Steelers, kendi sahasında 16 gol attı, 17 gol yedi.

Jeju United, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeju United 16 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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