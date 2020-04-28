Polis, banka önlerinde sıra bekleyenlere maske dağıttı - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle alınan önlemlerle ilgili kent genelinde denetim gerçekleştirdi.Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekipleri, banka şubelerinin önünde sıra bekleyenlerden sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.Ekipler, sırada bekleyen ve maskesi bulunmayanlara maske verdi.Polis ayrıca maskesi bulunmayan bazı araç sürücülerine ve yayalara da maske dağıttı.