Polis memuru maaşı ne kadar oldu?

Haziran enflasyon oranın açıklanmasının ardından çalışan polis memuru ve emekli polis memuru maaşları merak konusu oldu. 2019 yılının ikinci zammı TÜİK tarafından Haziran enflasyon oranının belli olmasıyla sonra yapılmış oldu. İşte merak edilen çalışan polis memuru ve emekli polis memuru maaşları...

POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre 2019'un ilk yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. Yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 5.01 oranında zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

2019 TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN POLİS MEMURU VE EMEKLİ POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayından Temmuz ayına kadar kadar 3.026 lira alan emekli polis memuru, memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 6'lık zammın ardından 3.208 lira maaş almaya başlayacak. Çalışan polis memuru ise Ocak ayından bu yana 5.375 lira maaş alıyordu. Zamdan sonra 5.698 lira aylık alacak.