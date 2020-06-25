Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da Şirinevler Mahallesi Altın Sokağı'ndaki bir aracı şüphe üzerine durdurmak istedi.Polisin "dur" ikazına uymayan şüphelilerin bulunduğu araç kaza yaptı. Zanlılar daha sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Hüseyin A. (20) ve Adem A. (27) yakalandı.Yakalanan şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 16 çalıntı cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.Bu arada, müdahale sırasında bir polis memurunun sağ el baş parmağının kırıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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