İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Yeldeğirmeni (Rasimpaşa) Mahallesi'nin muhtarı Sultan Aksu Kütük'ün evi polisler tarafından yanlışlıkla basıldı.

Kütük sosyal medya hesabından yaşanılanları şöyle anlattı:

05/01/2021 tarihinde sabah saat 06.00 civarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde yaklaşıkt 10 yıldır ailemle beraber ikamet ettiğimiz ev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Güvenlik Şube ekiplerinden oluşan yaklaşık 10 polis tarafından basıldı. Baskın sırasında eşim zorla yere yatırıldı, beni de yere yatmam için çok defa uyardılar ama yere yatmadım. Ellerim havada yere oturur vaziyette çocuğum beni o halde görmesin diye ekiplere sakin olmalarını çocuğun uyandığında korkacağını söyledim. O sıra da çocuğum uyanmış yataktan ağlayarak olup bitenleri izliyordu. Buna rağmen yanına yaklaşmama izin verilmedi. Bizlere tehlikeli bir örgüt üyesi aradıklarını, bizim ikametgâh adresimizde olduğunu söylediler. Aranan kişinin adresimizde yaşamadığını söyledik. O sırada ekiplere muhallenin muhtarı olduğumu söyledim. Polisler muhtar olduğumu duyduktan sonra eşimin yerden kalkmasına ve hareket etmemize izin verdiler. Durumla ilgili tutanak tutup, bizlerden özür dileyerek evimizden ayrıldılar.

Öğlenden sonra, aranan kişinin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto eylemine katılan bir üniversite öğrencisi olduğunu öğrendim. Mahallemizin öğrencilerin yoğun yaşadığı bir mahalle ve gençlerle iç içe bir muhtar olmak iftihar ettiğim bir duygu.

Bir mahalle muhtarı olarak benim evim bütün öğrencilere her zaman açıktır. Öğrencilerin ve işçilerin haklı taleplerinin her daim yanındayım. Ayrıca böyle bir muameleyi hiç kimse hak etmez ve kabul edilemez. Son olarak çocuğumun maruz bırakıldığı psikolojik şiddet ve travmanın hiçbir şekilde telafisi olamaz. Çocuğumun yaşadıklarına ülkem ve halkım adına üzülüyorum.

Konu ile ilgili;

İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş, Kadıköy İlçe Kaymakamı Sayın Dr. Mustafa Özarkslan, Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Sayın Ayhan Karaduman ve Kadıköy Mahalle Muhtarları arayıp, bilgi alıp üzüntülerini belirttiler. Bu süreçte, beni ve ailemi yalnızbırakmayarak destek olan başta Rasimpaşa Mahalle halkı olmak üzere yanımızda olan, dayanışma gösteren herkese teşekkür ederim.