Polonya'nın Maldivler'i ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Polonya'da eski bir dolomit madeninin bulunduğu alanda yapay olarak oluşturulan göl ve çevresi, Maldivler'i andırıyor. Suyun içerisindeki ahşap yürüyüş yolları ve göldeki minik adalar egzotik bir hava oluşturuyor
Polonya'nın Jaworzno kentinde 'Polonya Maldivleri' olarak bilinen, eski bir dolomit madeninin bulunduğu alanda yapay olarak oluşturulan göl ve çevresi ilgi çekiyor.
Gölü çevreleyen ağaçlar, yürüyüş yolu, dik kayalıklar ve göldeki minik adalar sayesinde park, ziyaretçilerine egzotik bir tatile gidiyormuş hissi veriyor.
Grodek Park ismiyle de bilinen yer, 19. yüzyılda dolomit madeninin bulunduğu bir sanayi bölgesiydi.
1997 yılında maden işletilmesine son verilmiş, alanda oluşan çukurlar suyla doldurulmuş ve sonrasında alan turizme kazandırılarak ziyarete açılmıştı.
Suyun rengi ve gölde yüzen balıkların izlenebileceği ahşap yürüyüş yolları, turistlere Maldivler'i andırıyor.
Parka giriş ücretsiz ancak ne kadar davetkâr görünürse görünsün gölde yüzmek yasak.
Bunun yanında oldukça turistik olan bölge bisiklet ve scooter sürüşleri ve doğa yürüyüşlerine ev sahipliği yapıyor.