Port Vale - Cambridge United maçı öncesi rakamlar

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Port Vale, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Cambridge United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Port Vale, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cambridge United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 299 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Port Vale kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Cambridge United sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Port Vale önceki hafta Cambridge United mücadelesinde 5-0 yenildi.

Cambridge United ise Port Vale karşılaşmasında 5-0 kazandı.

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