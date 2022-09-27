Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Prestij Meselesi adlı projeye girdiğini açıklayan Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, ekranlara dönüş haberini verince sevenlerini heyecanlandırdı. Bu kapsamda Prestij Meselesi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
PRESTİJ MESELESİ KONUSU NE?
Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu üstlendiği Prestij Meselesi'nde Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi konusu işleniyor.
PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI KİM?
Son olarak Barış Murat Yağcı'nın kadrosuna girdiği Prestij Meselesi projesinin oyuncuları şu şekildedir;
- Engin Hepileri
- Biran Damla Yılmaz
- Erkan Petekkaya
- Erdal Özyağcılar
- Melisa Döngel
- Eser Yenenler
- Şebnem Bozoklu
PRESTİJ MESELESİ VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?
Prestij Meselesi adlı yapımın çekimleri başladı, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de gösterilmesi planlanan projenin 3 Şubat'ta vizyona girmesi hedefleniyor.
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