Pribram - Dukla Praha sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Pribram ile Dukla Praha, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Pribram, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dukla Praha, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pribram kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Dukla Praha sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Pribram önceki hafta Mlada Boleslav mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Dukla Praha ise Slovacko karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Pribram, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Dukla Praha, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dukla Praha, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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