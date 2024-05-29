İzmir'de cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, anne ve babasıyla tartışan genç, cinnet getirerek tabancayla önce anne ve babasını vurdu ardından intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepeköy Mahallesi 4508 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı.

CİNNET GETİRDİ DHA'nın haberine göre; aile içinde yaşanan gerginliğin artmasıyla cinnet getiren Kamil Yılmaz, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına art arda ateş etti. Olayda vücutlarının farkı yerlerine aldıkları kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz çifti kanlar içerisinde yere yığıldı.

CİNAYETLERİ KIZ KARDEŞİ İHBAR ETTİ Bu sırada, Kamil Yılmaz aynı tabancayı bu kez kendisine doğrultarak ateşledi. Olayın yaşandığı sırada, evde bulunan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.